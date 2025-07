Mariia Buhaiova la 18enne scomparsa a Brindisi | nella sua stanza trovati passaporto cellulare e un bigliettino

La scomparsa di Mariia Buhaiova, giovane ucraina di 18 anni, sta scuotendo la comunità di Brindisi. Dopo aver concluso il suo stage in un villaggio turistico di Carovigno, Mariia è sparita nel nulla, lasciando dietro di sé un passaporto, un cellulare e un bigliettino nella sua stanza. La sua assenza desta preoccupazione e mistero: cosa si cela dietro questa sparizione improvvisa? Le autorità sono al lavoro per fare chiarezza.

Mariia Buhaiova, 18enne ucraina, avrebbe concluso il suo stage in un villaggio turistico di Carovigno (Brindisi) il 6 luglio. Ma la giovane risulta scomparsa da giorni: di lei non si hanno più.

Mariia Buhaiova, ragazza di 18 anni scomparsa a Brindisi: lo stage al villaggio turistico, la partenza programmata e le ricerche. Cosa sappiamo - Mariia Buhaiova, la giovane ucraina di 18 anni, scomparsa a Brindisi dopo aver concluso il suo stage al villaggio turistico, è al centro di un'intensa mobilitazione.

Mariia Buhaiova scomparsa a Carovigno vicino Brindisi, la 18enne era in Italia per uno stage al Meditur; Il mistero di Maria, la ragazza di 18 anni scomparsa dal villaggio turistico alla fine dello stage: ricerche anche in mare; Ritrovati nella stanza del villaggio un bigliettino e il cellulare di Mariia Buhaiova, scomparsa a Carovigno.

Mariia Buhaiova scomparsa a Brindisi, in camera trovati passaporto e cellullare: si è allontanata da sola e ha imboccato un sentiero - Un bigliettino con alcuni numeri di telefono, il passaporto e il cellullare: sono questi alcuni degli effetti personali trovati dai carabinieri nella stanza di Mariia Buhaiova, la 18enne ...

Cosa sappiamo sulle ricerche di Mariia Buhaiova, la 18enne ucraina scomparsa nel Brindisino dopo lo stage - Mariia Buhaiova, 18 anni, risulta ancora scomparsa: le ricerche della giovane che stava svolgendo un tirocinio in stage in un villaggio turistico a Carovigno ...