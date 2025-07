LIVE Cobolli-Cilic 6-4 6-4 6-7 3-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il romano resta avanti nel 4° set delicatissimo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 COME PER MAGIA! Risposta d’incontro di dritto pesantissima del romano! Forza Flavio, il match è lì: solo da essere preso! Bisogna ritrovare convinzione in ribattuta! 3-2 FINALMENTE! Deciso il rovescio lungoriga di Cobolli dopo il kick! SU! A-40 Sempre la prima vincente!!! 40-40 Stavolta non fallisce l’appuntamento con il punto e il comodo dritto Cilic. Let che ci salva dal doppio fallo A-40 Incredibile! Che errore di Cilic! Dritto comodo a metĂ campo! 40-40 Prende l’incrocio con la risposta di rovescio il croato. Fa punto diretto. 40-30 Mamma mia, non risponde sulla seconda di rovescio Cilic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Cilic 6-4, 6-4, 6-7, 3-2, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il romano resta avanti nel 4° set delicatissimo

