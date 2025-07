Addizionali Irpef in Toscana si paga meno | Firenze tra le più ‘leggere’ d’Italia ma non per tutti

Se pensate che in Toscana si paghi meno di addizionali IRPEF, potreste essere sorpresi. Uno studio della Uil evidenzia come le tasse locali varino sensibilmente tra le città, con Firenze che offre alcune agevolazioni, ma non per tutti. L'analisi, concentrata su due fasce di reddito, svela un quadro complesso e ricco di sfumature. La Toscana si distingue per questa peculiarità, rendendo il panorama fiscale sempre più articolato.

Firenze, 7 luglio 2025 – Quanto pesa la fiscalità locale sul reddito dei toscani? A rivelarlo è uno studio della Uil, servizio Stato sociale, politiche fiscali e previdenziali, che ha messo a confronto il carico delle addizionali Irpef regionali e comunali nelle varie città italiane, con particolare attenzione a due fasce di reddito: 20.000 e 40.000 euro annui. Dall’analisi emergono differenze significative tra territori, e la Toscana si posiziona tra le regioni dove il prelievo locale resta più contenuto, almeno per chi ha redditi medio-bassi. Il dato regionale è omogeneo: per chi dichiara fino a 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addizionali Irpef, in Toscana si paga meno: Firenze tra le più ‘leggere’ d’Italia, ma non per tutti

