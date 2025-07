Maltempo in Toscana | codice giallo per temporali e rischio idrogeologico esteso a martedì 8

Prepariamoci a un altro giorno di maltempo in Toscana: una perturbazione interesserà il nord della regione, portando temporali e rischio idrogeologico esteso fino a martedì 8 luglio 2025. La Protezione Civile ha emesso un codice giallo, invitando alla prudenza e alla massima attenzione. Restate aggiornati per proteggere voi stessi e le vostre proprietà, perché la natura non dà mai secondi piani.

L'articolo proviene da Firenze Post.

