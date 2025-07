Calciomercato Milan Jashari vicino Poi priorità a difesa e attacco

Il calciomercato del Milan si infiamma con Jashari ormai a un passo: un rinforzo promettente per la rosa rossonera. Ma le strategie dei dirigenti non finiscono qui: prioritĂ assolute sono rafforzare difesa e attacco, in attesa di grandi colpi per il dopo Theo e un nuovo numero 9 che possa fare sognare i tifosi. Allegri attende con ansia le ultime mosse per assemblare la squadra pronta a conquistare nuovi successi.

Calciomercato Milan: Jashari a un passo, poi difesa e attacco nel mirino. Allegri aspetta il colpo per il dopo Theo e un nuovo numero 9. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Jashari vicino. Poi prioritĂ a difesa e attacco

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - jashari - difesa

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Calciomercato Milan | Di Marzio: "Un'opzione è Comuzzo della Fiorentina" ? Il giovane difensore piace ai rossoneri, ma la trattativa è complicata per la valutazione alta Milan attento in caso di uscite in difesa #Milan #Comuzzo #Calciomercato #D Vai su Facebook

Colombo: Prima si chiuderà Jashari, prima ci si dedicherà alla difesa; Calciomercato Milan, Pellegatti: “Jashari, giorno decisivo. In attacco …”; Calciomercato, le news di oggi: la Juve punta su Osimhen, Milan obiettivi Ardon Jashari e Javi Guerra.

Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e trattative del Diavolo che verrà - Tutte le notizie di calciomercato riguardanti il Milan fino alla giornata odierna: ecco come giocherebbe la squadra di Massimiliano Allegri ... Segnala derbyderbyderby.it

Attesa per Jashari, poi due terzini per Allegri: Tare spiazza tutti - A breve il Club Brugge darà una risposta per il centrocampista, poi tutto sulla difesa ... Da calciomercato.it