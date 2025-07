Keir Starmer dopo i fallimenti rischia il posto di Primo Ministro i bookmakers scommettono che non arriverà alla fine dell' anno

Keir Starmer si trova ora in acque agitate: i fallimenti recenti e la pressione crescente lo mettono a rischio di perdere il ruolo di Primo Ministro. I bookmaker scommettono che non arriverà alla fine dell’anno, e con la popolarità in calo, la Gran Bretagna si prepara a un possibile cambio di leadership. L’Economist segnala che, senza una svolta, il suo futuro politico potrebbe essere compromesso. La domanda che molti si pongono è: riuscirà Starmer a risalire la china?

Se la popolarità di Starmer, non si risolleverà , è molto probabile che entro la fine dell'anno, la Gran Bretagna avrà un nuovo primo ministro Keir Starmer è in forte difficoltà e a dirlo è addirittura l'Economist, che cita l'esempio del voto dei 49 deputati del partito laburista, che hanno vo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Keir Starmer dopo i fallimenti, rischia il posto di Primo Ministro, i bookmakers scommettono che non arriverà alla fine dell'anno

