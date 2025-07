Uomini e Donne è finita tra Gloria Nicoletti e Guido Ricci | lei conferma tutto

La love story tra Gloria Nicoletti e Guido Ricci, nata tra le luci di Uomini e Donne, si conclude ufficialmente dopo mesi di alti e bassi. La coppia del Trono Over ha deciso di prendere strade diverse, confermando con affetto ma fermezza la fine della loro storia. Un capitolo che si chiude, lasciando spazio a nuovi inizi e riflessioni sul vero significato dell’amore. Scopriamo insieme come è nata questa complessa avventura sentimentale...

Gloria Nicoletti e Guido Ricci erano usciti insieme dallo studio di Uomini e Donne, promettendosi un futuro lontano dalle telecamere. Ma, dopo mesi di alti e bassi e scontri social, la coppia del Trono Over ha ufficializzato la rottura. A comunicarlo è stata la dama romana, con un messaggio carico di affetto ma anche di definitiva chiarezza. L’ennesimo epilogo di una storia che non ha mai trovato stabilità . Uomini e Donne: come è nata la storia tra Gloria Nicoletti e Guido Ricci. Fin dall’inizio, il rapporto tra Gloria e Guido è stato costellato da dubbi e contrasti. Lei, pur interessata, aveva espresso forti perplessità legate alla gelosia e ai modi dell’ex cavaliere. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, è finita tra Gloria Nicoletti e Guido Ricci: lei conferma tutto

