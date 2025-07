Addio vacanze da VIP a Capri? Il caldo estremo e i prezzi alle stelle svuotano le mete cult dell’estate italiana

L’estate da sogno a Capri si sta trasformando in un’esperienza da evitare, tra caldo insopportabile e prezzi alle stelle. La perla della Costa Amalfitana, un tempo simbolo di glamour e relax, ora sembra essere troppo affollata e afosa anche per le star più celebri. Chi desidera ancora un tuffo nella dolce vita? Forse è il momento di riscoprire nuove mete esclusive, lontane dal caos estivo. Ma cosa c’è dietro questa fuga di VIP?

Un tempo Capri era la perla della dolce vita, il set delle foto su Instagram con vista Faraglioni e limoncello in mano. Oggi? È una fornace. A maggio, l'isola ha toccato i 43 gradi percepiti. I turisti? Sudati, accalcati nei vicoli e pronti a litigare per un ombrellone da 100 euro al giorno. Chi ci ha rinunciato? Parecchi VIP. Secondo indiscrezioni, Chiara Ferragni avrebbe spostato le sue vacanze estive dal Sud Italia alla Svizzera, per "motivi di privacy e clima". Ma fonti vicino al suo entourage parlano anche di overcrowding ingestibile e scarsa "qualità dell'esperienza". E non è la sola: anche Lapo Elkann ha fatto sapere via social di preferire "lontananze fresche e silenziose" alle solite mete "calde e invivibili".

