Calenda: "Se destra non vince chiederemo a Draghi di restare" (Di martedì 30 agosto 2022) Carlo Calenda: "Se il terzo polo arriva sopra il 10%, la destra non vince, e due minuti dopo si formerà una maggioranza che chiederà a Draghi di restare".

