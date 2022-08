Napoli, per Keylor Navas se ne riparla a gennaio? (Di lunedì 29 agosto 2022) Si blocca l’affare tra Keylor Navas e il Napoli? Il trasferimento potrebbe essere rimandato alla sessione invernale di mercato La buonuscita richiesta da Keylor Navas e non concessa dal PSG rischia di far saltare il trasferimento del portiere al Napoli. L’ex Real Madrid chiede infatti 10 milioni, cifra che i parigini non vogliono concedere. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli ci riproverà per il portiere della Costa Rica nella prossima sessione di mercato a gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Si blocca l’affare trae il? Il trasferimento potrebbe essere rimandato alla sessione invernale di mercato La buonuscita richiesta dae non concessa dal PSG rischia di far saltare il trasferimento del portiere al. L’ex Real Madrid chiede infatti 10 milioni, cifra che i parigini non vogliono concedere. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ilci riproverà per il portiere della Costa Rica nella prossima sessione di mercato a. L'articolo proviene da Calcio News 24.

borghi_claudio : @luciano_regg @Lega_Massa Se è per quello non ci sono nemmeno leggi che obbligano a candidare letta a Milano invece… - sscnapoli : I momenti iconici del Napoli del passato, presente e futuro possono essere tuoi - ora e per sempre. Registrati e in… - Gazzetta_it : CR7-Napoli, ore decisive. Blitz di Mendes per lo scambio con Osimhen - GIANNIBURIGO : @AttilioDeCol A noi ci fan giocare alle 15:00 per problemi di sicurezza sta gente qua a porte chiuse si gioca a Firenze e Napoli - H2biz : #Marketing > L'agenzia #Ribrain ha gestito il #posizionamento e le campagne di lancio di #Birra Napoli, brand del G… -