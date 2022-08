Milano | sedicenne denuncia violenza sessuale | si è svegliata in piazza Castello con i pantaloni abbassati

Dimsuonosoft : Sedicenne denuncia, 'violentata nella notte a Milano' Il racconto della ragazza è al vaglio della Questura - giangio87 : RT @SkyTG24: #Milano, sedicenne denuncia violenza sessuale subita nella notte - SkyTG24 : #Milano, sedicenne denuncia violenza sessuale subita nella notte - qn_giorno : Sedicenne con forti dolori e pantaloni abbassati: spunta l'ipotesi violenza sessuale -

Una ragazza di 16 anni si è risvegliata lunedì mattina alle 7 tra piazza Castello e via Minghetti a Milano, con i pantaloni abbassati e ha chiamato il 112 per denunciare una violenza sessuale. La giovane ha inizialmente lamentato dolori e dichiarato di non ricordare nulla delle ore precedenti. Gli agenti della Questura di Milano indagano sulla denuncia di una sedicenne milanese, che questa mattina poco dopo le 7 ha chiamato il 118 sostenendo di aver subito violenza sessuale. La giovane, portata alla clinica Mangiagalli.