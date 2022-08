Juventus | CdS | “Allegri non aspetta più vuole Paredes”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 29 agosto 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS, laha davvero bisogno di un grande centrocampista importante. “La situazione è fluida, come testimonia l’attività che c’è attorno a coloro che sono considerati esuberi. Innanzitutto Arthur, ormai fuori dal progetto e non convocato in nessuna delle prime tre giornate di campionato. Tramontata la pista Valencia. Il brasiliano sta cercando soluzioni per il suo futuro prossimo, anche perché ha necessità di ritrovare continuità di impiego nella speranza di strappare una convocazione per i Mondiali. L’ostacolo resta sempre l’ingaggio (8 milioni all’anno, tra parte fissa e bonus) che spaventa molti potenziali acquirenti”. “Si cerca comunque un approdo, quanto meno in prestito: all’orizzonte si stanno manifestando Newcastle, Lione e Porto. Zakaria è stato valutato da Monaco e Roma ma nulla si è ...