Ne Il Segreto è Camilla: adesso fuori dal set non riconoscerete l’attrice (Di domenica 28 agosto 2022) Ha interpretato Camilla ne Il Segreto: com’è oggi l’attrice a distanza di alcuni anni. Il Segreto è una soap opera spagnola che ha avuto grande riscontro in Italia ma anche in tutti i paesi dove è andata in onda. La prima stagione ha visto al centro dell’attenzione l’amore tra Pepa e Tristan, amore turbato fin L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 28 agosto 2022) Ha interpretatone Il: com’è oggia distanza di alcuni anni. Ilè una soap opera spagnola che ha avuto grande riscontro in Italia ma anche in tutti i paesi dove è andata in onda. La prima stagione ha visto al centro dell’attenzione l’amore tra Pepa e Tristan, amore turbato fin L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

AssuntaMonte : Ricapitolando: il 90% degli italiani si è iniettato n dosi di un farmaco sperimentale coperto da segreto militare p… - lacittanews : All’interno del Convento Santa Maria dei Sette Dolori, in Trastevere ai piedi della collina del Gianicolo, Donna Ca… - Frankf1842 : RT @ClSiamoin: @sbonaccini @cgilnazionale @ERCGIL @CislNazionale @Cisl_ER Azz...complimenti alle FF.OO. per aver già individuato i colpevol… - JeanMartin72 : RT @ClSiamoin: @sbonaccini @cgilnazionale @ERCGIL @CislNazionale @Cisl_ER Azz...complimenti alle FF.OO. per aver già individuato i colpevol… - ClSiamoin : @sbonaccini @cgilnazionale @ERCGIL @CislNazionale @Cisl_ER Azz...complimenti alle FF.OO. per aver già individuato i… -