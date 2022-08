Corte dei Conti su attuazione Pnrr Primo semestre 2022 (Di domenica 28 agosto 2022) Di Nino Sangerardi: “Le Amministrazione dello Stato hanno reagito positivamente al Primo impatto con il Pnrr e il conseguimento pressocchè totale degli obiettivi previsti dal Piano ma l’attenzione sulla sua esecuzione resta particolarmente elevata e il giudizio complessivo sulla sua esecuzione potrà delinearsi a fine anno”. Parole che si leggono nella relazione “Stato di attuazione Pnrr I° semestre 2022” della Corte dei Conti Sezione Controllo firmata da presidente Guido Carlino e presidente relatore Mauro Orefice. La verifica dei Giudici ha avuto per oggetto 31 su 45 interventi ricompresi nel Pnrr( piano nazionale di ripresa e resilienza). Al centro della disamina eseguita dalla Corte i temi della tutela ambientale ... Leggi su noinotizie (Di domenica 28 agosto 2022) Di Nino Sangerardi: “Le Amministrazione dello Stato hanno reagito positivamente alimpatto con ile il conseguimento pressocchè totale degli obiettivi previsti dal Piano ma l’attenzione sulla sua esecuzione resta particolarmente elevata e il giudizio complessivo sulla sua esecuzione potrà delinearsi a fine anno”. Parole che si leggono nella relazione “Stato diI°” delladeiSezione Controllo firmata da presidente Guido Carlino e presidente relatore Mauro Orefice. La verifica dei Giudici ha avuto per oggetto 31 su 45 interventi ricompresi nel( piano nazionale di ripresa e resilienza). Al centro della disamina eseguita dallai temi della tutela ambientale ...

