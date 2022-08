Como Carnesecchi, il sogno per la porta è il giovane dell’Atalanta (Di domenica 28 agosto 2022) Il Como vuole completare l’opera di un mercato importante inserendo l’ultimo tassello che si chiama Carnesecchi Il Como vuole completare l’opera di un mercato importante inserendo l’ultimo tassello che si chiama Carnesecchi. Alle prese con un infortunio importante, l’estremo difensore dell’Atalanta potrebbe essere il rinforzo ideale per la porta della squadra che punta a disputare un campionato di vertice in B. Per il portiere l’occasione di giocare con continuità e giocarsi ancora una volta la promozione come fatto con la Cremonese. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Ilvuole completare l’opera di un mercato imnte inserendo l’ultimo tassello che si chiamaIlvuole completare l’opera di un mercato imnte inserendo l’ultimo tassello che si chiama. Alle prese con un infortunio imnte, l’estremo difensorepotrebbe essere il rinforzo ideale per ladella squadra che punta a disputare un campionato di vertice in B. Per il portiere l’occasione di giocare con continuità e giocarsi ancora una volta la promozione come fatto con la Cremonese. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato I @Como_1907, tentativo in corso per Marco #Carnesecchi dell'@Atalanta_BC - GiovanniLanzi2 : Un mese e mezzo con i fari puntati dagli addetti ai lavori su #Carnesecchi alla Lazio: va, non va, differenza minim… - DiegoPalumbo6 : @Adoir8_ @DomPepeLiberato Si come no che in trasmissione la sera prima parla di carnesecchi al Como e poi parla di navas - serieB123 : SerieB Como scatenato: dopo Cutrone un altro colpo dalla A - massilaz : l'Atalanta sta rovinando il talento di Marco Carnesecchi, in un mese dalla Lazio al Como -