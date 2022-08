Barcellona, i dirigenti hanno dovuto impegnarsi personalmente dal punto di vista economico per tesserare Koundé (Di domenica 28 agosto 2022) Il Barcellona, ieri, ha finalmente tesserato anche Jules Koundé, difensore preso dal Siviglia per circa 50 milioni di euro. Con l’ultima iscrizione, la squadra è finalmente al completo. Ce ne sono voluti di “sacrifici”, visti i noti problemi economici del club. L’ultimo l’hanno fatto i dirigenti, personalmente, per tesserare il francese. Secondo quanto rivela la Gazzetta dello Sport, visto che i soldi non sono arrivati dal mercato in uscita, i dirigenti hanno dovuto impegnarsi economicamente dal punto di vista personale perché Koundé venisse tesserato. La rosea spiega che è una possibilità offerta dal regolamento stesso della Liga, all’articolo 92. In sostanza, è ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 agosto 2022) Il, ieri, ha finalmente tesserato anche Jules, difensore preso dal Siviglia per circa 50 milioni di euro. Con l’ultima iscrizione, la squadra è finalmente al completo. Ce ne sono voluti di “sacrifici”, visti i noti problemi economici del club. L’ultimo l’fatto i, peril francese. Secondo quanto rivela la Gazzetta dello Sport, visto che i soldi non sono arrivati dal mercato in uscita, ieconomicamente daldipersonale perchévenisse tesserato. La rosea spiega che è una possibilità offerta dal regolamento stesso della Liga, all’articolo 92. In sostanza, è ...

napolista : #Barça, i dirigenti hanno dovuto impegnarsi personalmente dal punto di vista economico per tesserare #Koundé Sulla… - EnzoFo87 : RT @CalcioFinanza: #Barcellona, #Koundè tesserato con i soldi dei dirigenti: ecco come - simo_palmi : RT @CalcioFinanza: #Barcellona, #Koundè tesserato con i soldi dei dirigenti: ecco come - battitomilan7 : RT @CalcioFinanza: #Barcellona, #Koundè tesserato con i soldi dei dirigenti: ecco come - _ElPrincipe22 : RT @CalcioFinanza: #Barcellona, #Koundè tesserato con i soldi dei dirigenti: ecco come -