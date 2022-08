Venezia, esplode ordigno bellico in casa: un morto e un ferito (Di sabato 27 agosto 2022) Una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita nell'esplosione di un ordigno bellico in una casa di San Stino di Livenza, nel Veneziano. Sul posto sono subito intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, che hanno recuperato il superstite. Secondo i primi rilievi, a causare lo scoppio sarebbe stato il tentativo “artigianale” di disinnescare la bomba. Non si conosce, al momento, l'identità delle vittime. Leggi su tg24.sky (Di sabato 27 agosto 2022) Una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita nell'esplosione di unin unadi San Stino di Livenza, nelno. Sul posto sono subito intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, che hanno recuperato il superstite. Secondo i primi rilievi, a causare lo scoppio sarebbe stato il tentativo “artigianale” di disinnescare la bomba. Non si conosce, al momento, l'identità delle vittime.

