Spalletti su Ronaldo: “Me l’ha detto De Laurentiis” (Di sabato 27 agosto 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, parla nella consueta conferenza stampa di vigilia, in vista del match contro la Fiorentina. La sfida – valida per il terzo turno di campionato – è in programma domani, alle ore 20:45, allo stadio Artemio Franchi. Una vigilia tormentata sicuramente dalle voci di mercato sul possibile scambio tra gli azzurri e il Manchester United, con protagonisti Victor Osimhen e Cristiano Ronaldo. Ma c’è anche voglia di confermarsi dopo le due vittoriose prime uscite di campionato contro l’Hellas Verona e il Monza, per mantenersi a punteggio pieno. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione nel corso della conferenza del tecnico di Certaldo: “Ce la vedrebbe bene? Chiunque vorrebbe le maglie che ha indossato in tutte le squadre. Se avesse giocato anche nel Napoli… (ride, ndr). Se mi chiede se io allenerei ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 27 agosto 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano, parla nella consueta conferenza stampa di vigilia, in vista del match contro la Fiorentina. La sfida – valida per il terzo turno di campionato – è in programma domani, alle ore 20:45, allo stadio Artemio Franchi. Una vigilia tormentata sicuramente dalle voci di mercato sul possibile scambio tra gli azzurri e il Manchester United, con protagonisti Victor Osimhen e Cristiano. Ma c’è anche voglia di confermarsi dopo le due vittoriose prime uscite di campionato contro l’Hellas Verona e il Monza, per mantenersi a punteggio pieno. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione nel corso della conferenza del tecnico di Certaldo: “Ce la vedrebbe bene? Chiunque vorrebbe le maglie che ha indossato in tutte le squadre. Se avesse giocato anche nel Napoli… (ride, ndr). Se mi chiede se io allenerei ...

cmdotcom : #Napoli, #Spalletti: 'Nessuna trattativa per #Ronaldo. #Osimhen? Se si sveglia l'arabo è sempre un rischio. Con… - carlolaudisa : Spalletti apre a #Cristiano Ronaldo: “Chi non lo vorrebbe? È un numero uno“. Napoli in fibrillazione per lo scambio… - claudioruss : #Napoli #Spalletti: 'Cristiano #Ronaldo? Lo allenerei volentieri, chi non lo farebbe? De Laurentiis mi ha detto che… - Vicidominus : Spalletti parla di Ronaldo Voi parlate di mancanza di rispetto Prendete come esempio Insigne e Mertens A sto pu… - CarmineUbertone : Si è addirittura arrivati a far passare uno come #Ronaldo che ha vinto 4-5 volte la bacheca del #Napoli con annessi… -