Lavinia uccisa da una statua in albergo a Monaco: “Sarai sempre il nostro angelo” (Di sabato 27 agosto 2022) E’ una notizia drammatica quella che Il Roma, ha raccontato poche ore fa e che riguarda una famiglia campana in vacanza a Monaco di Baviera. Purtroppo si tratta di un fatto di cronaca che mai avremmo voluto raccontare: la piccola Lavinia, è stata uccisa da una statua. E’ successo mentre era insieme ai suoi genitori in un albergo. Mai avrebbero pensato che una statua pesante e grande, potesse staccarsi ma a quanto pare, non era bloccata nel modo giusto e purtroppo, la piccola Lavinia, oggi non c’è più. Grande e immenso il dolore dei suoi genitori. E’ la mamma della piccola, che aveva sette anni, a ricordarla con un post sui social. “Sei e Sarai sempre il nostro angelo rip. Amore della nostra vita” ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 27 agosto 2022) E’ una notizia drammatica quella che Il Roma, ha raccontato poche ore fa e che riguarda una famiglia campana in vacanza adi Baviera. Purtroppo si tratta di un fatto di cronaca che mai avremmo voluto raccontare: la piccola, è statada una. E’ successo mentre era insieme ai suoi genitori in un. Mai avrebbero pensato che unapesante e grande, potesse staccarsi ma a quanto pare, non era bloccata nel modo giusto e purtroppo, la piccola, oggi non c’è più. Grande e immenso il dolore dei suoi genitori. E’ la mamma della piccola, che aveva sette anni, a ricordarla con un post sui social. “Sei eilrip. Amore della nostra vita” ha ...

