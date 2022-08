Giudice Texas autorizza i 18 - 21enni a portare armi

Bera49164308 : RT @chil_q: #Predatore di bambini del Texas condannato all'ergastolo nella #prigione federale Florida – Il giudice distrettuale degli Stat… - SantaCinzia : RT @chil_q: #Predatore di bambini del Texas condannato all'ergastolo nella #prigione federale Florida – Il giudice distrettuale degli Stat… - Laura37862849 : RT @chil_q: #Predatore di bambini del Texas condannato all'ergastolo nella #prigione federale Florida – Il giudice distrettuale degli Stat… - K274863601 : RT @chil_q: #Predatore di bambini del Texas condannato all'ergastolo nella #prigione federale Florida – Il giudice distrettuale degli Stat… - SirNeneBanBot14 : RT @chil_q: #Predatore di bambini del Texas condannato all'ergastolo nella #prigione federale Florida – Il giudice distrettuale degli Stat… -

E' sempre piu' Far West in, uno degli Stati americani con le leggi piu' permissive sulle armi da fuoco, che ora fa un ulteriore passo avanti nella diffusione selvaggia di pistole e fucili. 27 agosto 2022Unfederale delha cancellato il bando statale che vieta alle persone tra i 18 e i 21 anni di portare armi. Si tratta della prima importate decisione giudiziaria dopo che in giugno la Corte ...E' sempre piu' Far West in Texas, uno degli Stati americani con le leggi piu' permissive sulle armi da fuoco, che ora fa un ulteriore passo ...Il Texas cancella il bando statale che vieta alle persone tra i 18 e i 21 anni di portare pistole in pubblico Subito dopo la sparatoria nella scuola di Uvalde, in cui hanno perso la vita diciannove ba ...