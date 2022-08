Ultime Notizie Roma del 26-08-2022 ore 16:10 (Di venerdì 26 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno la centrale nucleare zaporizhia rimasta di nuovo disconnessa dalla rete elettrica donna l’incubo nucleare in Ucraina in Europa secondo quanto riportato dal operatore nucleare questa mattina integratori dell’impianto controllato dai russi risultavano disconnesso nessuno alimentazione elettrica nuova allarme dopo quello di ieri quando si era verificata la prima interruzione elettrica della storia della centrale Successivamente la connessione era stata ristabilita con botta e risposta di accuse sull’asse Chi è Raffaele grossi direttore generale dell’agenzia internazionale per l’energia atomica ha parlato della missione programma per zaporizhia e della possibilità di creare una presenza permanente dell’agenzia nella centrale energetica dell’Europa salgono alle stelle e la Lucia sta ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno la centrale nucleare zaporizhia rimasta di nuovo disconnessa dalla rete elettrica donna l’incubo nucleare in Ucraina in Europa secondo quanto riportato dal operatore nucleare questa mattina integratori dell’impianto controllato dai russi risultavano disconnesso nessuno alimentazione elettrica nuova allarme dopo quello di ieri quando si era verificata la prima interruzione elettrica della storia della centrale Successivamente la connessione era stata ristabilita con botta e risposta di accuse sull’asse Chi è Raffaele grossi direttore generale dell’agenzia internazionale per l’energia atomica ha parlato della missione programma per zaporizhia e della possibilità di creare una presenza permanente dell’agenzia nella centrale energetica dell’Europa salgono alle stelle e la Lucia sta ...

SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - Sgommo : Ferrari ultime notizie Formula 1: Penalità per Leclerc a Spa - Miti_Vigliero : Ricciardi: Covid evitato da partiti per non essere penalizzati @sole24ore -