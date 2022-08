GF Vip 7, Signorini pubblica l’ottavo indizio sulla prossima vippona (Di venerdì 26 agosto 2022) l’ottavo indizio sulla vippona del GF Vip 7 Il GF Vip 7 è sempre più vicino e Alfonso Signorini, ogni tanto, sta dando alcuni indizi in merito al cast che vedremo dentro la casa più spiata d’Italia. Siamo giunti, nella giornata di oggi, all’ottavo indizio, il quale riguarda una vippona. Nella foto che ha messo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 26 agosto 2022)del GF Vip 7 Il GF Vip 7 è sempre più vicino e Alfonso, ogni tanto, sta dando alcuni indizi in merito al cast che vedremo dentro la casa più spiata d’Italia. Siamo giunti, nella giornata di oggi, al, il quale riguarda una. Nella foto che ha messo L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : GF Vip 7, Alfonso Signorini pubblica la prima foto dell’ottava concorrente ufficiale: “Ama gli uomini pelati come m… - herculeanexile : @rulajebreal Ma per questa saputella non avanza un posto al GF VIP? La vedrei bene a discutere con Signorini e fars… - ParliamoDiNews : Volpe vuota il sacco sul GF Vip: `Proposta inaccettabile di Signorini` #grandefratellovip #26agosto - infoitcultura : GF Vip, Alfonso Signorini in un vicolo cieco: cosa farà adesso? - infoitcultura : GF Vip 7 verso il rinvio: Mediaset mette in panchina Signorini? -