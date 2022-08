Elodie e Andrea Iannone, ormai non ci sono più dubbi: beccati così in spiaggia (Di venerdì 26 agosto 2022) Stanno circolando alcune indiscrezioni riguardo ad un possibile flirt fra Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone. Di indizi a sostegno di questa tesi, inoltre, ce ne sono diversi. Scopriamo cosa sta accadendo Andrea Iannone è uno dei motociclisti più chiacchierati e molto spesso è stato oggetto dell’attenzione dei giornali di gossip. La sua vita sentimentale, infatti, è sempre stata molto interessante e fra le sue ex ci sono anche volti molto noti della moda e dello spettacolo. Dopo la sua lunga storia con la top model Claudia Manzella, infatti, è stato legato sentimentalmente a Belen Rodriguez, poco dopo che questa si lasciasse con Stefano De Martino. Ricordiamo, però, che le cose fra i due si sono concluse tre anni dopo ed ora l'argentina ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 26 agosto 2022) Stanno circolando alcune indiscrezioni riguardo ad un possibile flirt fraDi Patrizi e. Di indizi a sostegno di questa tesi, inoltre, ce nediversi. Scopriamo cosa sta accadendoè uno dei motociclisti più chiacchierati e molto spesso è stato oggetto dell’attenzione dei giornali di gossip. La sua vita sentimentale, infatti, è sempre stata molto interessante e fra le sue ex cianche volti molto noti della moda e dello spettacolo. Dopo la sua lunga storia con la top model Claudia Manzella, infatti, è stato legato sentimentalmente a Belen Rodriguez, poco dopo che questa si lasciasse con Stefano De Martino. Ricordiamo, però, che le cose fra i due siconcluse tre anni dopo ed ora l'argentina ...

ParliamoDiNews : Chi è Andrea Iannone? Età, Carriera, Fidanzata, Accuse Doping, Belén e Elodie | Chiecosa #GrandeFratelloVIP… - liviocolombo1 : RT @itsgr_: se andrea iannone riuscirà a far tornare insieme anche elodie e marracash credo diventerà idolo nazionale stavolta ??https://t.c… - LuisaRagni : RT @itsgr_: se andrea iannone riuscirà a far tornare insieme anche elodie e marracash credo diventerà idolo nazionale stavolta ??https://t.c… - sofilombardii : RT @itsgr_: se andrea iannone riuscirà a far tornare insieme anche elodie e marracash credo diventerà idolo nazionale stavolta ??https://t.c… - Simona66835502 : RT @itsgr_: se andrea iannone riuscirà a far tornare insieme anche elodie e marracash credo diventerà idolo nazionale stavolta ??https://t.c… -