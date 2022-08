Concorso ordinario insegnanti: APPELLO a commissioni e USR per la pubblicazione delle graduatorie per immissioni in ruolo entro 31 agosto (Di venerdì 26 agosto 2022) "agosto, Concorso mio non ti conosco": per tante classi di Concorso dell'ordinario secondaria le prove orali sono già concluse ma manca ancora la graduatoria di merito. Questo ha impedito agli aspiranti di potersi inserire in prima fascia GPS (termine ultimo per lo scioglimento della riserva era il 20 luglio) ma impedisce anche le immissioni in ruolo ancora possibili entro il 31 agosto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 agosto 2022) "mio non ti conosco": per tante classi didell'secondaria le prove orali sono già concluse ma manca ancora la graduatoria di merito. Questo ha impedito agli aspiranti di potersi inserire in prima fascia GPS (termine ultimo per lo scioglimento della riserva era il 20 luglio) ma impedisce anche leinancora possibiliil 31. L'articolo .

