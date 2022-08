Città Spettacolo, ecco la seconda giornata. Giordano: “Puntualità, altrimenti non entrate” (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Secondo appuntamento con ‘Chiacchiere e Cornetti’, il format itinerante di Benevento Città Spettacolo che si pone l’obiettivo di presentare gli eventi della serata attraverso la voce dei protagonisti. Dopo una ‘prima’ allietata dalla voce di Iva Zanicchi, il Festival si accinge a vivere una giornata all’insegna del teatro e della musica. Nel corso dell’incontro tenuto in piazza Federico Torre, ospitato dal Bar “La Buca”, e moderato dalla giornalista di Anteprima24, Alessia Giusti, il direttore artistico Renato Giordano ha mostrato grande entusiasmo parlando della giornata inaugurale: “Iva è un’artista incredibile, ho conosciuto una donna intelligente che non si stanca mai di guardare al futuro. Quando conosci una persona così e la riconosci in qualcosa di tuo, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Secondo appuntamento con ‘Chiacchiere e Cornetti’, il format itinerante di Beneventoche si pone l’obiettivo di presentare gli eventi della serata attraverso la voce dei protagonisti. Dopo una ‘prima’ allietata dalla voce di Iva Zanicchi, il Festival si accinge a vivere unaall’insegna del teatro e della musica. Nel corso dell’incontro tenuto in piazza Federico Torre, ospitato dal Bar “La Buca”, e moderato dalla giornalista di Anteprima24, Alessia Giusti, il direttore artistico Renatoha mostrato grande entusiasmo parlando dellainaugurale: “Iva è un’artista incredibile, ho conosciuto una donna intelligente che non si stanca mai di guardare al futuro. Quando conosci una persona così e la riconosci in qualcosa di tuo, ...

