?? – Trasferimenti | Metz e Arminia Bielefeld posizionati su Thomas Monconduit Lorient

(Di venerdì 26 agosto 2022) 2022-08-25 23:40:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da L’Équipe: Molto attivo nel rafforzare la propria forza lavoro, l’FCpotrebbe anche perdere alcuni giocatori entro la fine della finestra di mercato. Questo è il caso di. Il centrocampista 31enne, arrivato al club bretone nell’estate del 2020, sulla scia della scalata, è di grande interesse per l’FC. Retrocesso in L2, il club lorenese è ancora alla ricerca di un centrocampista esperto per provare a giocare un’immediata ascesa nell’élite. Sono iniziate le discussioni tra i due club. Allo stesso tempo, anche l’si è posizionata con i vertici di. Il residente della 2a divisione tedesca, che ha già ospitato in ...

... che hanno organizzato i, cercato appoggi per garantire un'evacuazione in sicurezza ...00 Elche - Rayo Vallecano 2 - 1 CALCIO - LIGUE 1 21:00 Lille -0 - 0 CALCIO - SERIE A 15:00 ...... che hanno organizzato i, cercato appoggi per garantire un'evacuazione in sicurezza ...00 Elche - Rayo Vallecano 2 - 1 CALCIO - LIGUE 1 21:00 Lille -0 - 0 CALCIO - SERIE A 15:00 ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Metz per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’95 Dylan Bronn. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2025. Nuovo innesto per il reparto difensivo della Salernitana di ...