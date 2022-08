“Sono rimasta incinta di 2 gemelli 3 mesi dopo aver partorito il mio terzo figlio” (Di giovedì 25 agosto 2022) Taelyn MacDonald è una mamma che su TikTok è solita condividere video in cui racconta la sua esperienza con i propri figli. A 26 anni ne ha già cinque: Sutton di cinque anni, Callum di due anni, Morrow di un anno e una coppia di gemelli, Fifer e Winslow, nati a luglio 2022. La donna sui social si è divertita a mostrare i filmati di quando, a tre mesi dal parto del terzo figlio, ha scoperto di essere incinta. E per di più di due bambini. @taelynmacdonald Pregnant at 3 months postpartum with multiples!! There are 4 sacs but we could only see 2 babies. #twins #quadruplets #irishtriplets #multiples ? original sound - Taelyn MacDonald All’inizio del video la mamma mostra alla sua primogenita il test di gravidanza positivo. “Cosa pensi che significhi?” Taelyn ha chiesto a sua figlia di cinque anni, ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 25 agosto 2022) Taelyn MacDonald è una mamma che su TikTok è solita condividere video in cui racconta la sua esperienza con i propri figli. A 26 anni ne ha già cinque: Sutton di cinque anni, Callum di due anni, Morrow di un anno e una coppia di, Fifer e Winslow, nati a luglio 2022. La donna sui social si è divertita a mostrare i filmati di quando, a tredal parto del, ha scoperto di essere. E per di più di due bambini. @taelynmacdonald Pregnant at 3 months postpartum with multiples!! There are 4 sacs but we could only see 2 babies. #twins #quadruplets #irishtriplets #multiples ? original sound - Taelyn MacDonald All’inizio del video la mamma mostra alla sua primogenita il test di gravidanza positivo. “Cosa pensi che significhi?” Taelyn ha chiesto a sua figlia di cinque anni, ...

