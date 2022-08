Ragazzine di 12 e 13 anni scomparse da Civitavecchia. Le famiglie: 'Le abbiamo ritrovate' (Di giovedì 25 agosto 2022) Sono state ritrovate le due Ragazzine di 12 e 13 anni scomparse in precedenza da Civitavecchia . Le due Ragazzine si sarebbero allontanate insieme da casa per spostarsi fuori città. I loro telefoni ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 agosto 2022) Sono statele duedi 12 e 13in precedenza da. Le duesi sarebbero allontanate insieme da casa per spostarsi fuori città. I loro telefoni ...

SkyTG24 : Ragazzine di 12 anni scomparse a Civitavecchia, al via ricerche a #Roma - 21centurygirlll : RT @goddesss_01: Vi ricordo che M0ntan3lli per giustificare lo schifo che fece con Destà (12 anni) disse proprio che 'in Africa le bambine… - ANTONINORABOTTI : Elisa e Maria scomparse, l’appello delle famiglie delle ragazzine di 12 e 13 anni: “Aiutateci a trovarle”… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Ragazzine di 12 anni scomparse a Civitavecchia, al via ricerche a #Roma - sofia_vasto : RT @SkyTG24: Ragazzine di 12 anni scomparse a Civitavecchia, al via ricerche a #Roma -