Luciano Pavarotti: tributo sulla Walk Of Fame di Hollywood (Di giovedì 25 agosto 2022) Life&People.it Un tributo sentito e meritato; anche il nome di Luciano Pavarotti, gigante immortale della lirica scomparso il 6 settembre del 2007, è finalmente fissato sulla celeberrima Walk Of Fame, la strada di Hollywood (California, Stati Uniti) dove sono ricordati gli artisti e le star più grandi a livello Mondiale. Un riconoscimento arrivato quattordici anni dopo la sua morte e accolto dalla figlia Cristina e dalla nipote Caterina presso la camera di Commercio della nota località statunitense. Personalità di alto profilo per la cerimonia In occasione della cerimonia della posa della stella sul marciapiede collocato al civico 7065 di Hollywood boulevard erano presenti personalità di altissimo profilo. Oltre a Cristina ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 25 agosto 2022) Life&People.it Unsentito e meritato; anche il nome di, gigante immortale della lirica scomparso il 6 settembre del 2007, è finalmente fissatoceleberrimaOf, la strada di(California, Stati Uniti) dove sono ricordati gli artisti e le star più grandi a livello Mondiale. Un riconoscimento arrivato quattordici anni dopo la sua morte e accolto dalla figlia Cristina e dalla nipote Caterina presso la camera di Commercio della nota località statunitense. Personalità di alto profilo per la cerimonia In occasione della cerimonia della posa della stella sul marciapiede collocato al civico 7065 diboulevard erano presenti personalità di altissimo profilo. Oltre a Cristina ...

ItalianAirForce : Luciano #Pavarotti ha la sua stella ?? sulla 'Walk of Fame' di Los Angeles: riconoscimento che rende orgogliosi tut… - sbonaccini : È ufficiale: da oggi brilla una stella in più sulla Walk of Fame di Hollywood. È stata posata la stella dedicata… - RaiNews : Un riconoscimento prestigioso alla memoria del tenore scomparso nel 2007, all'età di 71 anni. E' stato assegnato da… - zazoomblog : Luciano Pavarotti: tributo sulla Walk Of Fame di Hollywood - #Luciano #Pavarotti: #tributo #sulla - kevinlenny1010 : RT @RaiNews: Un riconoscimento prestigioso alla memoria del tenore scomparso nel 2007, all'età di 71 anni. E' stato assegnato dalla Camera… -