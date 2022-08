Scrittori | addio a Vittoria Ronchey | raccontò i ‘marxisti immaginari’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – La scrittrice, che aveva esordito nella narrativa nel 1975 con il libro di grande successo “Figlioli miei, marxisti immaginari” (Rizzoli), ambientato nella scuola degli anni di piombo e che suscitò vivaci polemiche, è morta all’età di 96 anni nella sua casa romana. Nata a Reggio Calabria il 23 settembre 1925 comeAliberti, era la vedova del giornalista e scrittore Alberto(1926-2010), ministro per dei Beni culturali nei governi Amato e Ciampi, e madre della bizantinista Silvia. Insegnante per decenni di storia e filosofia, lasciò il liceo classico nella Bergamo Alta per seguire il marito a Roma, ottenendo l’incarico al XVI Liceo Scientifico nella borgata di Primavalle (oggi ‘Luigi Pasteur’). Qui si ambientano i fatti di “Figlioli miei, ...