Facebook down, post bizzarri e notifiche a caso (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - post bizzarri sui loro feed, post casuali e strane attività sulle pagine delle celebrità. Facebook è andato in down e mercoledì mattina gli utenti di tutto il mondo si sono ritrovati con una bacheca decisamente inusuale con post a caso che hanno preso il controllo del feed degli utenti, oscurando il solito flusso di immagini, video e altre storie condivise dalla rete di amici. L'esistenza del bug, il primo del suo genere che si possa ricordare, significa che se un estraneo pubblica sulla pagina di una celebrità che ti è piaciuta, è probabile che quei post e quelle attività facciano la loro comparsa nel tuo feed. Gli utenti si sono riversati su Twitter per lamentarsi di essere stati inondati dalle notifiche dei commenti ...

