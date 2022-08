'Cristiano Ronaldo è l'uomo più arrogante del mondo' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nuovi guai in vista per Cristiano Ronaldo . Dopo la notizia del ricorso in appello alla decisione di archiviazione circa le accuse di stupro avanzata da Katryn Mayorga, CR7 deve ora vedersela con la ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nuovi guai in vista per. Dopo la notizia del ricorso in appello alla decisione di archiviazione circa le accuse di stupro avanzata da Katryn Mayorga, CR7 deve ora vedersela con la ...

brfootball : Cristiano Ronaldo left Jamie Carragher hanging ?? (via @footballdaily) - sportbible : Cristiano Ronaldo completely pieing @Carra23 ?? - FrankKhalidUK : Both Lionel Messi & Cristiano Ronaldo are patriotic. ???????? - kelvinsodre182 : @InformanteFiel Cristiano Ronaldo e Lukaku - zona_cr7 : TOP 10 ALL-TIME ( OPINIONE MIA) ??)Cristiano Ronaldo ???? ??)Lionel Messi ???? ??)Pelè???? 4)Diego Maradona ???? 5)Ronaldo Naz… -