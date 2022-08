Spider-Man: No Way Home torna al cinema da settembre (Di martedì 23 agosto 2022) Se non ne avete avuto abbastanza di Spider-Man: No Way Home, allora i Marvel Studios e Sony sono pronti a soddisfare i vostri desideri. Ebbene sì, il nostro Spidey di quartiere torna al cinema, ma non per un nuovo film, ma sempre con il capitolo fortunato della saga. Spider-Man: No Way Home ritorna al cinema in una versione estesa Spider-Man: No Way HomeIn ben 34 paesi in tutto il mondo Spider-Man: No Way Home tornerà al cinema per la gioia dei fan più accaniti. Il film di enorme successo di Tom Holland e co ha fatto incassi da record (e lo sappiamo), tanto da aver accumulato ben 1.901.232.550 $. Ma mamma Sony e Marvel sanno quanto questo capitolo possa ancora ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 agosto 2022) Se non ne avete avuto abbastanza di-Man: No Way, allora i Marvel Studios e Sony sono pronti a soddisfare i vostri desideri. Ebbene sì, il nostro Spidey di quartiereal, ma non per un nuovo film, ma sempre con il capitolo fortunato della saga.-Man: No Wayrialin una versione estesa-Man: No WayIn ben 34 paesi in tutto il mondo-Man: No Waytornerà alper la gioia dei fan più accaniti. Il film di enorme successo di Tom Holland e co ha fatto incassi da record (e lo sappiamo), tanto da aver accumulato ben 1.901.232.550 $. Ma mamma Sony e Marvel sanno quanto questo capitolo possa ancora ...

badtasteit : Dai tre Uomini Ragno a Flash Thompson, il cast di #SpiderManNoWay è al gran completo nel poster dell'edizione estes… - diegocurcio1 : RT @fumettologica: Todd McFarlane e le ragnatele a spaghetti di Spider-Man: - GameSwipers : Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version, nuovo poster per la versione estesa La notizia completa su… - DiegoImperatore : Todd McFarlane e le ragnatele a spaghetti di Spider-Man - Fumettologica #fumetti - nosensecover : ora invece vi dirò come sarà il sequel di spider man no way home: Peter sarà alle prese nel ricostruirsi un’identi… -