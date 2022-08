Tornano dopo un viaggio ma la loro casa è stata occupata. E non possono più entrare (Di lunedì 22 agosto 2022) Il dramma delle occupazioni abusive non va mai in vacanza. Sono moltissime le persone lasciate fuori dalla proprietà di cui pagano mutuo o affitto. Ottenere un mutuo o una casa in affitto, faticare per pagare la rata mensile, fare sacrifici e poi, all’improvviso, ritrovarsi fuori da casa propria perché qualcuno l’ha occupata. Questo è il dramma che vivono decine se non centinaia di persone. Le occupazioni abusive affliggono il nostro Paese da anni. ANSA/MATTEO CORNER/ARCHIVIOTuttavia anche all’estero le cose non sembrano andare molto meglio. I coniugi Carna e Ganes Brooks, sono tornati nella loro proprietà a Dartford, in Inghilterra dopo un lungo viaggio di tre anni a Dubai. In questo periodo, i due avevano affittato la casa ma con mesi di anticipo, ... Leggi su formatonews (Di lunedì 22 agosto 2022) Il dramma delle occupazioni abusive non va mai in vacanza. Sono moltissime le persone lasciate fuori dalla proprietà di cui pagano mutuo o affitto. Ottenere un mutuo o unain affitto, faticare per pagare la rata mensile, fare sacrifici e poi, all’improvviso, ritrovarsi fuori dapropria perché qualcuno l’ha. Questo è il dramma che vivono decine se non centinaia di persone. Le occupazioni abusive affliggono il nostro Paese da anni. ANSA/MATTEO CORNER/ARCHIVIOTuttavia anche all’estero le cose non sembrano andare molto meglio. I coniugi Carna e Ganes Brooks, sono tornati nellaproprietà a Dartford, in Inghilterraun lungodi tre anni a Dubai. In questo periodo, i due avevano affittato lama con mesi di anticipo, ...

