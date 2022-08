È proibito piangere senza imparare

Leggi su dilei

(Di lunedì 22 agosto 2022) Esistono parole che sanno arrivare dritte al cuore, che sanno toccare delicatamente tutte quelle corde a cui spesso, per timore, non osiamo avvicinarci. Eppure è proprio da lì che proviene la melodia più dolce di sempre, quella che parla di noi, delle nostre paure, delle emozioni e dei sentimenti. È proprio in quelle note che si nasconde il senso di tutto, quello che andiamo cercando quasi ossessivamente nel caos e nel disordine dei giorni,renderci conto che, invece, le risposte che cerchiamo sono dentro di noi e in nessun altro luogo. Ma quando le nostre orecchie, un po’ per stanchezza e un po’ per rassegnazione, smettono di mettersi all’ascolto, allora, ci pensano le parole a ricordarci quanto è importante accogliere quello che è il dono della vita. Come quella poesia Èdi Alfredo Cuervo Barrero, che è un’esortazione e anche un invito ...