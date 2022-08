Masters 1000 Cincinnati 2022, Tsitsipas sorprende Medvedev e vola in finale: sfiderà Coric (Di domenica 21 agosto 2022) A causa della pioggia, le due semifinali del Masters 1000 di Cincinnati 2022 sono state posticipate, andando in scena solamente nella notte italiana. Lo spettacolo comunque non è mancato e neppure le sorprese, tanto che ad approdare in finale sono stati i due giocatori sfavoriti. Il primo è stato Stefanos Tsitsipas, capace di sconfiggere il numero uno al mondo Daniil Medvedev. Il tennista greco si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6(6) 3-6 6-3 dopo 2h25?, vendicando la sconfitta di inizio anno agli Australian Open. Nel primo set, il russo ha avuto un paio di chances (era avanti di un break ed ha avuto un set point nel tie-break, ma a spuntarla è stato il suo avversario). A secondo unico invece il secondo parziale, dominato da Medvedev, ... Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) A causa della pioggia, le due semifinali deldisono state posticipate, andando in scena solamente nella notte italiana. Lo spettacolo comunque non è mancato e neppure le sorprese, tanto che ad approdare insono stati i due giocatori sfavoriti. Il primo è stato Stefanos, capace di sconfiggere il numero uno al mondo Daniil. Il tennista greco si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6(6) 3-6 6-3 dopo 2h25?, vendicando la sconfitta di inizio anno agli Australian Open. Nel primo set, il russo ha avuto un paio di chances (era avanti di un break ed ha avuto un set point nel tie-break, ma a spuntarla è stato il suo avversario). A secondo unico invece il secondo parziale, dominato da, ...

