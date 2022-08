Gf Vip, una discussa protagonista dell’ultima edizione sarebbe pronta a rientrare in Casa: “Esperienza che rifarei” (Di domenica 21 agosto 2022) Manca meno di un mese ormai alla nuova edizione del Grande Fratello Vip 7. Il reality più spiato d’Italia quest’anno vedrà alla conduzione Alfonso Signorini, insieme alle due donne opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti. A completare il quadro anche tanti nomi di volti noti, non ancora del tutto confermati ma molti indizi hanno ricondotto a loro; non ci resta che aspettare il 19 Settembre per sapere chi sarà ufficialmente un concorrente e chi invece no. Tra questi ci sono anche numerosi personaggi che si candidano ufficialmente per poter varcare la famosa porta rossa di Cinecittà. Per esempio l’ex tronista di Uomini e Donne, Jessica Antonini; per lei si tratterebbe di un’Esperienza del tutto nuova. Chi invece questa Esperienza l’ha già fatta e vorrebbe ricandidarsi come papabile concorrente è Raffaella Fico. La showgirl, ... Leggi su isaechia (Di domenica 21 agosto 2022) Manca meno di un mese ormai alla nuovadel Grande Fratello Vip 7. Il reality più spiato d’Italia quest’anno vedrà alla conduzione Alfonso Signorini, insieme alle due donne opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti. A completare il quadro anche tanti nomi di volti noti, non ancora del tutto confermati ma molti indizi hanno ricondotto a loro; non ci resta che aspettare il 19 Settembre per sapere chi sarà ufficialmente un concorrente e chi invece no. Tra questi ci sono anche numerosi personaggi che si candidano ufficialmente per poter varcare la famosa porta rossa di Cinecittà. Per esempio l’ex tronista di Uomini e Donne, Jessica Antonini; per lei si tratterebbe di un’del tutto nuova. Chi invece questal’ha già fatta e vorrebbe ricandidarsi come papabile concorrente è Raffaella Fico. La showgirl, ...

IsaeChia : #GfVip, una discussa protagonista dell’ultima edizione sarebbe pronta a rientrare in Casa: “Esperienza che rifarei”… - FalantoT : @GrandeFratello il grande fratello vip- è una cagata colossale- io ho visto solo il primo, poi niente più. - rspadar : RT @SociosItalia: ?? GIVEAWAY ?? Non perdetevi il nostro contest per festeggiare il ritorno del campionato più bello del mondo. In palio:… - hostingtech2 : @RomanoDeNoni @repubblica la CIA che ci sta a fare secondo te? Il punto e che NON e una VIP e la FIGLIA cosa che r… - belvicone : RT @SociosItalia: ?? GIVEAWAY ?? Non perdetevi il nostro contest per festeggiare il ritorno del campionato più bello del mondo. In palio:… -