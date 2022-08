Monza - Stroppa : "Il Napoli è una delle squadre piu forti del campionato, Spalletti è tra i migliori al mondo" (Di sabato 20 agosto 2022) Giovanni Stroppa , allenatore del Monza, ha presentato la gara di domani contro il Napoli, ecco le sue dichiarazioni in conferenza riportate da TuttoMonza.it Come sta la squadra? "La squadra sta bene, ha una settimana in più di lavoro. Purtroppo Carlos Augusto non ci sarà, la botta che ha preso domenica è importante, ma dovrebbe essere a disposizione per la prossima, per il resto tutti a disposizione. Pessina lo portiamo in panchina, ha qualche allenamento in più ed è a disposizione. Dany Mota ha un problema, una mezza contrattura, quindi non sarà della partita" Cosa vi aspettate dalla gara di Napoli? Sarà soddisfatto se... "Sarò soddisfatto se si saranno visti dei miglioramenti rispetto alla gara precedente. Domani dobbiamo cercare di fare un miglioramento, sappiamo che di fronte abbiamo una ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 20 agosto 2022) Giovanni, allenatore del, ha presentato la gara di domani contro il, ecco le sue dichiarazioni in conferenza riportate da Tutto.it Come sta la squadra? "La squadra sta bene, ha una settimana in più di lavoro. Purtroppo Carlos Augusto non ci sarà, la botta che ha preso domenica è importante, ma dovrebbe essere a disposizione per la prossima, per il resto tutti a disposizione. Pessina lo portiamo in panchina, ha qualche allenamento in più ed è a disposizione. Dany Mota ha un problema, una mezza contrattura, quindi non sarà della partita" Cosa vi aspettate dalla gara di? Sarà soddisfatto se... "Sarò soddisfatto se si saranno visti dei miglioramenti rispetto alla gara precedente. Domani dobbiamo cercare di fare un miglioramento, sappiamo che di fronte abbiamo una ...

