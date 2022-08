Bambina viva per miracolo, incidente nella notte sull'Aurelia (Di sabato 20 agosto 2022) Scontro nella notte sull'Aurelia, estratte dalle lamiere 8 persone, tra cui una Bambina di 10 anni. E' successo alle 2.11 su via Aurelia (SS1), all'altezza del chilometro 31 dove, per cause ancora in corso di accertamenti, è avvenuto un incidente stradale che ha coinvolto due auto di media cilindrata che hanno violentemente impattato tra loro rovinando fuori strada. All'interno delle vetture c'erano complessivamente 8 occupanti tra cui una bimba di circa dieci anni. Sul posto sono così giunti i sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco di Cerveteri che ha estratto dalle lamiere gli occupanti delle autovetture e consegnato alle cure del personale sanitario 6 persone rimaste ferite e trasportate in codice rosso al pronto soccorso di zona tramite ... Leggi su iltempo (Di sabato 20 agosto 2022) Scontro, estratte dalle lamiere 8 persone, tra cui unadi 10 anni. E' successo alle 2.11 su via(SS1), all'altezza del chilometro 31 dove, per cause ancora in corso di accertamenti, è avvenuto unstradale che ha coinvolto due auto di media cilindrata che hanno violentemente impattato tra loro rovinando fuori strada. All'interno delle vetture c'erano complessivamente 8 occupanti tra cui una bimba di circa dieci anni. Sul posto sono così giunti i sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco di Cerveteri che ha estratto dalle lamiere gli occupanti delle autovetture e consegnato alle cure del personale sanitario 6 persone rimaste ferite e trasportate in codice rosso al pronto soccorso di zona tramite ...

tempoweb : Bambina viva per miracolo, incidente nella notte sull'#Aurelia #20agosto #iltempoquotidiano - Alessia08876843 : RT @chilhavistorai3: Ti riconosci in questa immagine? E’ la nuova #ageprogression della foto di Angela Celentano. Così potrebbe apparire og… - leccenews24 : Graziella Mansi, la storia della bambina bruciata viva per gioco - ElBondaz : STO IMPAZZENDO Video di TikTok sull'omicidio di una bambina trovata in un pozzo avvenuto nel 1937 Sezione commenti:… - NathBourg : @cmgaston La bambina sempre viva in me si diverte nella casa pendente, un sacco ?? -