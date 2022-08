Terrore sulla spiaggia, l’acqua inghiotte anche le auto: il terrore delle persone presenti (Di venerdì 19 agosto 2022) Il terrore è cresciuto fra le persone presenti sulla spiaggia, poiché l’acqua ha inghiottito anche le auto. Alcuni turisti, il giorno di Ferragosto, hanno parcheggiato le loro auto vicino alla spiaggia e, dopo l’arrivo dell’alta marea, le hanno trovate completamente sommerse dall’acqua. L’episodio è avvenuto sulla spiaggia di Weston Super Mare in Gran Bretagna ed L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di venerdì 19 agosto 2022) Ilè cresciuto fra le, poichéha inghiottitole. Alcuni turisti, il giorno di Ferragosto, hanno parcheggiato le lorovicino allae, dopo l’arrivo dell’alta marea, le hanno trovate completamente sommerse dal. L’episodio è avvenutodi Weston Super Mare in Gran Bretagna ed L'articolo proviene da CheSuccede.it.

paolofrg : Ma questa roba del cornetto o brioche io la sto vivendo sulla mia pelle in Sicilia. Se dico brioche io vedo il terr… - susjtvmlinsvn : euphoria è una di quelle serie sulla droga che invece di farti venire voglia di drogati come dicono gli adulti ti f… - Maurizi78639230 : @luisaMononoke Anche se il disegno sulla testa incute terrore è una biscia innocua - telemac0 : Non è pietà, né pudore e spesso neanche stima sincera; è il terrore di come loro stessi saranno ricordati dopo il t… - 17RobertoBrigan : RT @sportnegato: @BeaLorenzin @Deputatipd @EnricoLetta Dobbiamo loro la perdita dei diritti fondamentali, la lacerazione della società, il… -