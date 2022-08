Ciro Palmieri è stato ucciso da moglie e figli ( uno ancora minore) poi fatto a pezzi e gettato in un dirupo (Di venerdì 19 agosto 2022) Avevano denunciato preoccupati la sua scomparsa, un mese e mezzo fa. Era stata la moglie di Ciro Palmieri ad andare in caserma per raccontare la storia di suo marito, per chiedere aiuto. Ma in realtà, non c’era nessun caso di scomparsa. Infatti, l’uomo sparito nel nulla lo scorso 30 luglio da Giffoni Valle Piana (Salerno) è stato ucciso. Ed emergono inquietanti dettagli dalle indagini portate avanti dalle forze dell’ordine che sin dal primo giorno, hanno seguito il caso, probabilmente comprendendo sin da subito che ci fosse qualcosa di molto strano. Secondo quello che emerge, i contorni di questa storia, sono davvero macabri. Autori dell’omicidio sarebbero la moglie Monica e i figli, uno appena 15enne. I familiari – gli stessi che avevano denunciato la scomparsa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 19 agosto 2022) Avevano denunciato preoccupati la sua scomparsa, un mese e mezzo fa. Era stata ladiad andare in caserma per raccontare la storia di suo marito, per chiedere aiuto. Ma in realtà, non c’era nessun caso di scomparsa. Infatti, l’uomo sparito nel nulla lo scorso 30 luglio da Giffoni Valle Piana (Salerno) è. Ed emergono inquietanti dettagli dalle indagini portate avanti dalle forze dell’ordine che sin dal primo giorno, hanno seguito il caso, probabilmente comprendendo sin da subito che ci fosse qualcosa di molto strano. Secondo quello che emerge, i contorni di questa storia, sono davvero macabri. Autori dell’omicidio sarebbero laMonica e i, uno appena 15enne. I familiari – gli stessi che avevano denunciato la scomparsa ...

