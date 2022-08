Bomba d’acqua nel Cremonese: in poche ore il fiume Po si «riprende» l’isola sabbiosa (Di venerdì 19 agosto 2022) Il 21 luglio scorso, sulla spiaggia, il flash mob delle ragazze del Sand volley per sensibilizzare sull’emergenza climatica: ora l’acqua ha ricoperto tutto. Chalet incendiato da un fulmine a Fossacaprara Leggi su corriere (Di venerdì 19 agosto 2022) Il 21 luglio scorso, sulla spiaggia, il flash mob delle ragazze del Sand volley per sensibilizzare sull’emergenza climatica: ora l’acqua ha ricoperto tutto. Chalet incendiato da un fulmine a Fossacaprara

SkyTG24 : Maltempo a Ferrara, strade allagate dopo bomba d'acqua. FOTO - Agenzia_Ansa : Prosegue l'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Italia. Una bomba d'acqua ha allagato le strade di Ferrara, m… - IsrahellMerda : Madonna la bomba d'acqua che ho preso in testa...ho riempito un secchio strizzando i panni. E le strade cominciavan… - IeeeMatteo : domani vojo vede' di fa' traversata di Miami Beach in motoscafo no col motoscafo mio no no va be' Terence Hill in… - etherea_etherea : RT @Prudenzi4: Menomale che Riccardo, lo spazzino del Principato, fa sempre un lavoro di fino quando deve liberare le grate e gli scoli dal… -