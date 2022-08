Corte Conti: condannati ex pm Ingroia e Colombo (Di giovedì 18 agosto 2022) I giudici della Corte dei Conti presieduti da Giuseppa Maneggio, hanno condannato l'ex pm Antonio Ingroia e Dario Colombo amministratori di Sicilia e Digitale Spa dal 2013 al 2019 a risarcire la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022) I giudici delladeipresieduti da Giuseppa Maneggio, hanno condannato l'ex pm Antonioe Darioamministratori di Sicilia e Digitale Spa dal 2013 al 2019 a risarcire la ...

