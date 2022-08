Ciro Calabrese | consigliere comunale di Angri | entra in Forza Italia

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Ildiha aderito a. “Sono orgoglioso dire in un partito che si richiama alle tradizioni popolari” – dichiara. “Costruiremo un grande partito anche in provincia di Salerno, queste sono le prime adesioni, ne seguiranno tante altre” – commenta Fulvio Martusciello, Commissario regionale diin Campania. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Luciano Pignataro

... Rosario Brancati, Antonio Miclavez, Giliberto Gamberini, Roberto De Marco, Massimo Falcoz, Natalia Buceatchi, Franco, Maria Pia Giglio, Annamaria Fornabaio, Antonella Monini, Barbara, ...La sedead oggi è organizzata per soddisfare il fabbisogno di circa 200 Associazioni , 100 Enti religiosi e 60 Amministrazioni Comunali distribuendo circa 120 mila quintali di derrate ... Cirò Wine Festival. In Calabria va in scena la storica Doc Dopo oltre una settimana di animazione territoriale le cantine della Doc più longeva di Calabria si preparano ad accogliere il pubblico nell’evento dei Mercati Saraceni, il 10 agosto, con i banchi d’a ...Milano, 8 agosto (IL MOHICANO-MM) - È disponibile su YouTube 'Tornare', il videoclip diretto da Domenico Morise, del nuovo singolo del cantautore calabrese Carboidrati (Pasquale Sculco) che vuole esse ...