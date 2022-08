Cane mette in fuga un gatto con una mossa di karate I video (Di martedì 16 agosto 2022) Cane e gatto litigano in un giardino e il finale è sorprendente: il Cane mette in fuga il gatto con una mossa che sembra presa dai manuali di karate (video tratto da twitter) Leggi su panorama (Di martedì 16 agosto 2022)litigano in un giardino e il finale è sorprendente: ilinilcon unache sembra presa dai manuali ditratto da twitter)

BrunoDAgostino5 : @lageloni Ma è vero che la Corinna è stata esclusa per il soldi trovati nella cuccia del cane,e poi Franceschini me… - shinwna : idk why but ama il modo in cui dico Dio cane (im not kidding) mi basta bestemmiare che si mette a ridere mi vede ci… - francescomila18 : RT @lupovittorio42: Barzellette...... Un bar di Treviso mette in conto l'acqua data al cane...... Generoso gesto del cane che uscendo gliel… - LuigiAssecasa : RT @lupovittorio42: Barzellette...... Un bar di Treviso mette in conto l'acqua data al cane...... Generoso gesto del cane che uscendo gliel… - CosettaGiordano : RT @lupovittorio42: Barzellette...... Un bar di Treviso mette in conto l'acqua data al cane...... Generoso gesto del cane che uscendo gliel… -