Fibra Iliad, sai che puoi pagare anche così ogni mese? (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo la rivoluzione delle tariffe per il mobile con valanghe di giga, Iliad ha cambiato anche il panorama della Fibra ma forse molti utenti non conoscono ancora questo comodo sistema di pagamento Se avete una sim Iliad e la vostra zona di residenza è coperta dalla Fibra potreste stare pensando di passare allo stesso operatore L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo la rivoluzione delle tariffe per il mobile con valanghe di giga,ha cambiatoil panorama dellama forse molti utenti non conoscono ancora questo comodo sistema di pagamento Se avete una sime la vostra zona di residenza è coperta dallapotreste stare pensando di passare allo stesso operatore L'articolo proviene da Consumatore.com.

elpentoFVCR : @wazzaCN @DAZN_IT idem io con la fibra di vodafone; ma anche stavolta che ero con connessione di fortuna (iliad usa… - CristianaTosca : @Marco02953938 @Bea_Mary84 Io sono con la app della Fire stick e ho la Fibra Iliad... - mvalota63 : @tim4uangie Salve , ho attivato fibra + tim unica dal 01/07/2022. Per il mobile io ho capito che l'offerta è di 10… - WilliamBligh : @passantedimezzo Breve storia triste: in attesa di un commesso in una catena di elettronica mi fermo al punto Iliad… - passantedimezzo : qualcuno di voi ha la fibra di iliad a bologna? esperienza? -