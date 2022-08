Sanniti Five Soccer, doppietta di conferme: Luciani-Gilardi (Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – A un mese o poco più dall’inizio del campionato, la SannitiFiveSoccer si accinge a chiudere il giro di riconferme con la doppietta Luigi Luciani, pivot, e Valerio Gilardi, laterale. Si tratta dei due millennial della squadra, che si sono già distinti lo scorso campionato, e su cui i dirigenti, il mister e tutta la società del presidente Enzo Petrillo punteranno la loro attenzione. “Valerio Gilardi all’inizio aveva avuto poco spazio, – scrive in una nota la società – poi con il ritorno dei mister Bovio e Pellegrino, è stato maggiormente valorizzato. Luigi Luciani è stato quello con più presenze durante tutta la stagione. Ragazzi giovanissimi su cui lo staff tecnico punta tantissimo”. Ciao Luigi. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – A un mese o poco più dall’inizio del campionato, lasi accinge a chiudere il giro di ricon laLuigi, pivot, e Valerio, laterale. Si tratta dei due millennial della squadra, che si sono già distinti lo scorso campionato, e su cui i dirigenti, il mister e tutta la società del presidente Enzo Petrillo punteranno la loro attenzione. “Valerioall’inizio aveva avuto poco spazio, – scrive in una nota la società – poi con il ritorno dei mister Bovio e Pellegrino, è stato maggiormente valorizzato. Luigiè stato quello con più presenze durante tutta la stagione. Ragazzi giovanissimi su cui lo staff tecnico punta tantissimo”. Ciao Luigi. ...

