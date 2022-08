Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Berlusconi: 'Spero che la riforma costituzionale sul presidenzialismo si farà', e se si farà 'Matta… - CarloCalenda : In questo caso il bello della politica è la prevedibilità. Il ?@pdnetwork? si alleerà con i 5S un minuto dopo le el… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI2022 I Letta: 'Siamo di fronte a una scelta storica: o si sta dalla parte della difesa della Costituzione… - Moneymaker98000 : RT @andreasso1951: Letta ormai ha perso il controllo dei suoi neuroni che vagano in ordine sparso alla ricerca di un appiglio a cui aggrapp… - TV7Benevento : Elezioni: Letta, 'nostro programma fatto con passione, non dalla McKinsey' - -

RaiNews

Il segretario del Partito democratico Enricosi è rivolto alla stampa internazionale in un video in tre lingue, seguendo l'esempio della rivale Giorgia Meloni . Nella versione in francese,ha rivendicato la linea del partito, che mette l'Europa 'al centro del nostro lavoro, delle nostre idee e delle nostre prospettive'. Una linea distante dalla destra, che 'non ha mai sostenuto il ...... rivendicache però tiene a valorizzare punto per punto il programma elettorale. Con una ... Nell'ampio ventaglio di azioni per l'Italia dopo lec'è anche l'approvazione 'subito' del ddl ... Pd, Letta presenta il programma elettorale. Meloni insiste: "Gli italiani eleggano capo Stato" - Sicilia: Schifani,onorato e commosso per candidatura - Sicilia: Schifani,onorato e commosso per candidatura Roma, 13 ago (Adnkronos) – “Sta a noi ora essere in grado di dare le pennellate dell’affresco, raccontare tutto quello che porteremo nel Paese a seconda delle novità di un programma fatto così, raccon ...Su quello di Casini, i malumori del circolo Gramsci che scrive a Letta: Non fare come .... Due righe appena per capire che i giochi sono (quasi) chiusi. Pier Ferdinando Casini è forte di un patto con ...