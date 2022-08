DIRETTA Lecce-Inter: segui la partita LIVE (Di sabato 13 agosto 2022) Alle 20.45 spazio a ben due match di questa prima giornata del campionato di Serie A. Scendono in campo il Lecce e l’Inter. La Serie A prende finalmente il via. Milano in fermento, visto che in questo primo giorno di campionato, scendono in campo le due squadre che rappresentano il capoluogo lombardo. Dopo aver visto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 13 agosto 2022) Alle 20.45 spazio a ben due match di questa prima giornata del campionato di Serie A. Scendono in campo ile l’. La Serie A prende finalmente il via. Milano in fermento, visto che in questo primo giorno di campionato, scendono in campo le due squadre che rappresentano il capoluogo lombardo. Dopo aver visto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter_TV : ?? | LIVE! ???? Pronti per #LecceInter ?? ?? Siamo in diretta per l'esordio in campionato! ?? Dallo studio @FSIANI87… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Lecce Inter in streaming gratis? Guarda la partita in diretta: Se hai cliccato su quest… - EvaGini : RT @Inter_TV: ?? | LIVE! ???? Pronti per #LecceInter ?? ?? Siamo in diretta per l'esordio in campionato! ?? Dallo studio @FSIANI87, @acevedo… - InterClubIndia : RT @Inter_TV: ?? | LIVE! ???? Pronti per #LecceInter ?? ?? Siamo in diretta per l'esordio in campionato! ?? Dallo studio @FSIANI87, @acevedo… - Batwayne82Queen : RT @Inter_TV: ?? | LIVE! ???? Pronti per #LecceInter ?? ?? Siamo in diretta per l'esordio in campionato! ?? Dallo studio @FSIANI87, @acevedo… -