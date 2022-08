L’accordo tra Sky e Rai sorprende tutti | ecco di cosa si tratta

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 12 agosto 2022) A partire dal 2016, Sky ha deciso di lanciare un nuovo servizio denominato Sky Q. Sidi un servizio su abbonamento che consente agli spettatori di avere sottomano programmi provenienti da terze parti. L’intenzione dell’azienda è quella di ampliare ancora di più l’offerta. Negli ultimi anni, è riuscita a stringere accordi con Disney+, Discovery+, Netflix, Amazon Prime Video, Apple+, Mediaset Play e DAZN. Nonostante i numerosi passi avanti, è emersa un’altra importante notizia: la fine delletive tra Sky e Rai. A partire dalla giornata di ieri, anche l’app di RaiPlay è stata aggiunta all’esperienza televisiva. Abbonati subito a Sky Q per non perdere tutte le ultime novità! Fine delletive per Sky e Rai: l’offerta di Sky Q si amplia Sky è una delle piattaforme più note nel mercato televisivo italiano. È vero ...